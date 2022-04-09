Військовий експерт назвав єдину умову, за якої Росія може знову наступати на Київ

Розвідка повідомляє, що знову будуть спроби наступу окупантів на Київ та Харків. Водночас військовий експерт наголошує, що це можливе лише за однієї умови – якщо окупанти отримають якісь успіхи на Донбасі.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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На його думку, що після відступу окупантам майже нереально знову піти на Київ.

"Йти з Харкова – це найдовший маршрут до столиці. Найближчий був через Чорнобильську зону, але пройти там другий раз – це майже нереально", – каже Жданов.

Експерт додав, що тим більше, що російські війська зараз перекидаються на Донбас.

Єдиний варіант, коли окупанти можуть розпочати наступ на Київ чи Харків – це якщо вони на Сході України будуть мати якісь успіхи. Тоді вони можуть розвивати наступ в сторону Харкова чи Києва,

– заявив Олег Жданов.

Проте військовий експерт наголошує, що ключове питання тут в тому – якщо вони будуть мати успіх.

"Поки що ми тримаємо оборону, і в нас є всі шанси поступово перемолоти російську навалу до стану, коли вони втратять наступальний потенціал", – вважає Жданов.

До слова, Збройні Сили України готуються на випадок, якщо росіяни знову спробують піти на Київ. Оборонні рубежі встановлюють якомога далі від столиці для того, щоб ворог не зміг раптово зайти в місто. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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