Вижив після 5 куль снайпера і планує повернутися на фронт: історія розвідника з Чернівців

Українські військові кожного дня захищають нас та утримують позиції на фронті. Один із них отримав 5 кульових поранень, але зміг вижити та зараз проходить реабілітацію.

Влад Маховський, 27-річний розвідник з позивним "Француз", до повномасштабного вторгнення був підприємцем – мав власну піцерію, а до того служив у Французькому легіоні. Від початку війни він став до лав ЗСУ добровольцем.

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Спочатку його не прийняли на службу

Влад розповів, що ще у 18 років вирішив спробувати вступити у Французький легіон, проте спершу його не взяли: він замало важив.

Зі ростом 174 сантиметри слід було важити 60 кілограмів, а він важив 52. Тоді хлопець на місяць приїхав додому, поїв, а потім поїхав назад. Перед співбесідою він випив 3 літри води, щоб важити хоча б 58 кілограмів.



️ За його словами, далеко не всі могли витримати тамтешні випробування.



"Ми стояли при -15 градусах у лосинах і дивилися на прапор Франції. Я кожен ранок мало не в сльозах був, але потім думав, хіба я ще трохи не протримаюся? Десь так само й тут на війні", – розповів воїн.



️ З початком великої війни Влад, який уже мав здобутий за кордоном бойовий досвід, пішов добровольцем до українського війська – став розвідником у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, командував розвідгрупою.

На фронті став мішенню снайпера

Під час однієї з бойових місій на Луганському напрямку Француз отримав поранення потрапив під снайперський обстріл. 5 куль влучили в нього: одна пройшла крізь внутрішню частину стегна, друга – роздробила ліву ключицю, а ще три побіжно зачепили тіло.

"Обережно виліз з окопу й повз скільки міг. Через дві години після накладання турнікета, відчував страшний біль, але знеболювального не було. Потім ліг на спину, дивився на небо: думав, що класне було життя", – поділився розвідник.

Через ворожого снайпера евакуювати Француза з місця поранення не могли. Зібравши всю силу і волю, він проповз поранений близько кілометра, аж поки його не побачили свої.

Далі – лікарня, де лікарі вирізали Владу частину м’язів стегна, а також піврічне відновлення руки: допомогли чернівецькі реабілітологи.

Військово-лікарська комісія визнала військового обмежено придатним та встановила ІІІ групу інвалідності, але попри це розвідник твердо вирішив повернутись на службу до свого підрозділу. За його словами, служба кадрового військового ніколи не становила для нього цікавого. Після повернення він планує займатись радіоелектронною або аеророзвідкою.

Я не хочу, щоб те, що відбулося в окупованих областях, відбувалося в Чернівцях. За це я воюю,

– підсумував Влад Маховський.

Воїн дві доби йшов із кулею в серці