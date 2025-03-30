Що буде, якщо 17-річний не стане на військовий облік

У січні Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким, 17-річні юнаки повинні стати на військовий облік до 31 липня. Адвокат пояснив, що буде, якщо не зробити цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Військовий облік 17-річних в Україні

У юнаків є 2 шляхи, щоб стати на військовий облік:

електронний кабінет призовника з використанням електронної ідентифікації (особливо актуально для тих, хто наразі перебуває за кордоном);

особистий похід у ТЦК та СП.

Військовий адвокат наголосив, якщо юнак не пройшов ідентифікацію у Резерв+ вчасно, а відтак застосунок не згенерував військово-обліковий документ, йому таки доведеться прийти до ТЦК особисто.

І хоча для запізнення існують поважні причини, – хвороба, стихійні лиха чи перебування на тимчасово окупованих територіях, інші обставини, що унеможливлюють обов'язок пройти електронну ідентифікацію та уточнення даних засобами Електронного кабінету призовника або шляхом особистого візиту до ТЦК — перелік цих причин досить обмежений. Та й механізм підтвердження обставин поки залишається неврегульованим,

– зазначив Євген Филипець.

На думку адвоката, попри спрощення процедури, щодо того, як стати на військовий облік 17-річним, залишається чимало запитань. Зокрема, як юнаки повинні доводити, що саме поважні причини унеможливили вчасну постановку на облік. Також чи буде створений механізм для документального підтвердження таких випадків.

Филипець переконаний, що державі вартувало б конкретизувати перелік таких причин, щоб враховував більше життєвих ситуацій.

"Хто і як визначатиме "інші обставини", що унеможливлюють обов'язок стати на облік дистанційно або шляхом особистого візиту до ТЦК?", – запитав адвокат.

Якщо юнак не стане на військовий облік вчасно, то не тільки доведеться йти в ТЦК, а й сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Раніше на цьому наголошував член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності,

– заявляв Федір Веніславський.

До речі, Филипець вважає, що для українських юнаків, які перебувають за кордоном, можливості постановки на облік справді стали зручнішими.

"Не потрібно повертатися додому, стояти в чергах чи виконувати інші бюрократичні процедури. Це рішення зручне, але виникає логічне запитання: як держава може проконтролювати виконання цього обов’язку тими, хто не планує повертатися?" – зазначив адвокат.

Зверніть увагу! Йдеться про юнаків, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17.