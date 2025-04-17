17-річні мають стати на облік в ТЦК, інакше штраф: коли спливає термін

Громадяни України чоловічої статі, яким у 2025 році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Дедлайн спливає трохи більше як за три місяці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирський обласний ТЦК.

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Військовий облік для юнаків 17 років: що відомо

Так, хлопці, яким цього року виповнилося або виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2025 року.

Це можна зробити як онлайн, через застосунок Резерв+, уточнивши персональні дані в електронному кабінеті, так і особисто – у районному (міському) ТЦК з поданням необхідних документів.

Аби стати на військовий облік, потрібні такі документи:

Паспорт громадянина України

Витяг з реєстру територіальної громади

Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб)

Свідоцтво про народження

Ідентифікаційний код

Документ про освіту

Довідка з місця навчання/роботи (за наявності)

4 фотокартки (35×45 мм)

Якщо технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, документи потрібно подати особисто.

Якщо особа не стала на військовий облік вчасно, то виправити помилку надалі можливо лише після особистого прибуття до ТЦК та СП. Однак за порушення військового обліку передбачено штраф – від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас від обов'язку стати на військовий облік звільняються громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі або перебувають на примусовому медичному лікуванні.