Військовий облік для жінок в Україні: які проблеми та питання виникли

Міноборони оновило список професій і спеціальностей, за якими жінок поставлять на військовий облік. У результаті в перелік потрапила фактично більшість жінок. Давайте розбиратись.

Вочевидь, це логічно для країни, що стільки років воює проти агресивного неадекватного сусіда. Таким чином фактично розширюється коло осіб, які можуть бути залучені до військової служби. Зрештою, те саме робить Ізраїль. У нас просто так само може не бути іншого виходу.

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Про проблеми

Захист батьківщини — це не лише про обов'язок, але й про бути долученою до творення нашого спільного майбутнього. І я пишаюся, що багато моїх знайомих жінок вже обдзвонюють військкомати чи просто висловлюють готовність виконувати громадянський обов'язок та стати частиною ЗСУ.

Але як часто буває, на практиці виникають проблеми. Окей, навіть не проблеми, а точки докладання зусиль, щоб змінити ситуацію на краще.

У законодавстві й раніше була норма, згідно з якою жінки певного фаху були військовозобов'язаними (найбільша така група – медики). Але зараз трохи змінили формулювання в законі й на підставі цього оновили список професій та спеціальностей жінок, що підлягають військовому обліку. Це логічно, адже список не змінювався з 1994 року. Значна частина професій, які в ньому були вказані раніше, – зараз вже неактуальні.

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Але далі почалася "каша"

Спочатку Міноборони оприлюднює максимально широкий перелік. Ніхто нічого не коментує, соцмережі бурлять обговореннями, будують здогадки й гіпотези. Неясно, йдеться про спеціальність у дипломі чи про професію, за якою працюєш. Проходить кілька днів, і голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки говорить, що він порадився з міністром оборони, і список скоротять – "бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням".

Ну перепрошую, але це означає, що нам бракує бачення, жінки яких професій потрібні ЗСУ і на які посади. Таке бачення мало б бути насамперед у Верховного головнокомандувача, у президента Зеленського (який є ініціатором закону). Для когось список професій — це рядки в постанові, а для когось — це питання планування свого майбутнього.

Призов для жінок буде добровільним. Але якщо жінка ухвалила рішення служити ЗСУ, чи передбачене для неї якесь інтенсивне навчання? Розумію, що у Зовнішніх сил обмежені часові і людські ресурси, але навчання потрібне не лише чоловікам, але й жінкам. Якщо Pociя знову піде в наступ, жінки на службі мають знати, як стріляти, рити окопи, надавати медичну допомогу.

Дуже сподіваюся, що Міноборони не стане ділити призовників за ґендерним принципом. І жінкам, що підуть служити, не діставатимуться виключно тилові професії за залишковим принципом (хоча ось ці повідомлення на сайті Міноборони, що жінки будуть насамперед виконувати медичні функції — не дуже надихають).

Чому я звертаю на це особливу увагу. І раніше українські виші готували студенток за спеціальностями, за якими вівся військовий облік. Наприклад, медичні. Але траплялися випадки, коли хлопців в обов'язковому порядку відвозили на полігон – вчитися стріляти, а дівчатам вчили – максимум тактичній медицині. Це неправильно і нерозумно. Дівчатам в разі чого як відстрілюватися? Поглядом?

Постало багато технічних питань щодо постановки жінок на військовий облік

Я уважно слухала пресконференцію вчора, однак так і не зрозуміла – звертатися у військкомат потрібно за місцем реєстрації чи можна за місцем проживання? Чи не логічніше, щоб не ускладнювати логістику та збільшити кількість тих, хто стане на військовий облік – дозволити звертатися за місцем проживання? Розумію, що деякі правила лишилися нам у спадок від coвкoвих часів, але може, саме зараз – час їх вдосконалити?

Якщо важливо стати на облік у військкомат саме за місцем реєстрації – добре, але чи можна хоча б уточнювати дані про зміну місця роботи чи про народження дітей – дистанційно, онлайн? Щоб щоразу не їздити, наприклад, з Одеси, де людина проживає, – в Чернівці, де людина зареєстрована? У нас же держава в смартфоні чи як?

Наступна болюча тема – медогляд. Проходити гінеколога з медкомісії у великій черзі – таке собі задоволення. Чи можна нарешті здійснити революцію – і дозволити частину медогляду проходити у своїх лікарів? Боїтеся ризику корупції? На медкомісію військкомату можна відправляти лише тих, кого визнали непридатними до служби. А якщо людина придатна – яка різниця, в якій клініці це визначили? Така проста, але революційна реформа суттєво зменшить стрес для жінок, збільшить їхнє бажання проходити медогляд, і збільшить пропускні можливості військкоматів.

Адже поставити на військовий облік таку велику кількість українок – лише за рік – той ще виклик.

Залишається питання, хто має координувати процес постановки на облік — роботодавець чи все ж таки сама жінка? Окей, з вівторка бігти у військкомат не потрібно. А коли потрібно? Хто про це повідомить? Хто має взяти це питання на контроль?

Одним словом, питань дуже багато. І головні виклики зараз — розумне планування, вдосконалення процедур і суттєве покращення комунікації. Хотілося б більше лідерства й уваги до цього питання — з боку Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Замість уже традиційного мовчання та ігнору.

Бо я вірю, що ініціатива про військовий облік жінок має для України багато можливостей. Давайте не лише захоплюватися кращими практиками Ізраїлю чи інших країн, що дбають про безпеку в часи війни. Але й поступово, продумано та якісно впроваджувати їх у нас. Бо Збройні сили у нас одні. Як і ми у них.

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