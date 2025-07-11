Автоматична постановка на військовий облік: що робити, якщо у даних знайшли помилки

В Україні діє автоматична система постановки на військовий облік через реєстр "Оберіг". Вона спрощує процес для громадян і військкоматів, але іноді виявляють помилки в даних.

24 Канал пояснює, що робити у такій ситуації із посиланням на Міністерство оборони України.

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Як працює автоматичний військовий облік

Завдяки змінам до постанови №932 Кабміну громадяни України тепер стають на військовий облік автоматично. Для цього використовують дані з Державної міграційної служби, які інтегрують у реєстр "Оберіг".

Такий механізм дозволяє військовозобов'язаним уникнути довгих черг, збору документів чи проходження військово-лікарської комісії лише заради обліку. Окрім цього, система допомогла поставити на облік українців за кордоном і молодь віком від 17 до 25 років.

Втім, через великий обсяг мобілізаційної роботи та людський фактор виникають і збої. Деяких людей вносять до реєстру помилково, хоча вони давно виключені з обліку. Інші, навпаки, значаться у списках ТЦК, але не мають позначки в системі "Оберіг".

Причиною часто стає те, що оператор ТЦК не вніс ідентифікатор особи або припустився неточностей при роботі з реєстрами.

Що робити при виявленні помилок

Якщо ви помітили помилку у своїх даних, Міністерство оборони радить негайно звернутися до свого територіального центру комплектування. Треба принести документи, які підтверджують виключення з обліку або інші причини для виправлення даних.

Також у ТЦК можна уточнити належність до іншої територіальної одиниці обліку або усунути розбіжності між паперовими документами та даними в "Оберіг".

Уточнення облікових даних необхідне, адже помилки можуть створювати проблеми з отриманням документів, перетином кордону або під час мобілізаційних заходів. Система автоматичного обліку розрахована на те, що дані в реєстрі "Оберіг" будуть точними й синхронізованими з іншими державними реєстрами.