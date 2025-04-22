Військовий облік до 18 років: коли потрібно йти в ТЦК та що варто знати призовникам

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У 16 років юнаки повинні стати на військовий облік.

Коли потрібно йти до ТЦК, що варто знати про військовий облік та з якого віку особа набуває статусу призовника – повідомляє 24 Канал.

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Коли потрібно ставати на військовий облік

Насамперед варто зауважити, що з 5 січня 2023 року діє новий "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів". Згідно з ним, установи, організації й ТЦК ведуть облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Його можуть проводити за місцем проживання (ТЦК або органи самоуправління села чи селища), за місцем роботи (роботодавець), в українських дипломатичних установах (у випадку виїзду за кордон).

При цьому вручаються такі документи, як приписне свідоцтво, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного чи військовий квиток.

Ставати на військовий облік потрібно у 16 років в рік настання 17. Для цього необхідно надати ТЦК за місцем проживання облікові персональні дані, а також здати аналізи та пройти ВЛК. Зауважимо, що до 17 років чоловіки отримують статус допризовників, а вже у 17 – набувають статусу призовників.

Додамо, що базова загальновійськова підготовка проводиться з 18 до 27 років. Саме під час цього віку чоловіки, які стоять на військовому обліку, вважаються призовниками. Після того, як чоловік пройде БЗВП на військовій кафедрі або закінчить навчання курсантом ВВНЗ, він переводиться на службу в запас та отримує статус військовозобов'язаного.

Для постановки на військовий облік військовозобов'язаних особа проходить ВЛК, здає приписне свідоцтво та отримує військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Зазначимо, що постановка на військовий облік обов’язкова за місцем проживання у разі зміни адміністративних одиниць, тобто переїзду в інше місто, область або за кордон. У такому випадку протягом семи днів необхідно особисто прибути в ТЦК за новим місцем проживання або в дипломатичну службу.

Водночас військовий облік жінок передбачає, що необхідні дані для постановки передають ВНЗ до ТЦК, на території якого знаходиться заклад. Жінки отримують тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, з яким стають на облік в ТЦК за місцем проживання.

Зауважимо, що за порушення правил військового обліку передбачено покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень. За певних умов передбачено також кримінальну відповідальність.