Дипустанови отримали обов'язки щодо ведення військового обліку: чи можливі зловживання

Наприкінці минулого року в уряді затвердили нові правила військового обліку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Найбільшого резонансу викликав пункт про військовий облік за кордоном.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак екслюзивно для 24 Каналу розібрав нюанси нових правил військового обліку. Читайте повністю у нашому матеріалі.

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Чи відмовлятимуть в оформленні закордонного паспорта

За словами юриста, наразі складно передбачити волю законодавця, проте введення будь-яких обмежень прав громадян потребує внесення змін до цілого ряду законодавчих актів.

Тепер дипустанови отримали нові обов'язки в частині інформування населення та ведення військового обліку. Проте вони не можуть вручати повістки, складати матеріали для притягнення осіб за порушення правил військового обліку тощо.

Не секрет, що діяльність дипустанов за кордоном досить часто зводиться до діяльності центрів надання адміністративних послуг. Тобто, для отримання закордонного паспорта від громадян не вимагається подача будь-яких військово-облікових документів, а тому зловживання на видачі чи продовженні дії документів тощо є неможливим станом на сьогодні.

Тому Юрчак наголошує, що особи, які живуть за кордоном і у яких збігає термін дії паспорта, не повинні боятися йти до посольства через страх отримати повістку.

Що відомо про нову класифікацію військового обліку

Постанова Кабміну передбачає, що військовий облік, окрім поділу на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, розділяється на кілька видів.

З урахуванням обсягу та деталізації:

персонально-якісний (передбачає облік персональних і службових даних стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, що узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру);

персонально-первинний (облік відомостей стосовно призовників, військовозобов'язаних і резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (можуть вести виконавчі органи сільських, селищних, міських рад);

персональний (облік відомостей за місцем роботи (служби) чи навчання – покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій).

За призначенням: