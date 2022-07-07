Військовий облік жінок: коли стартує та хто має ставати на нього

З 1 жовтня 2022 року в Україні має запрацювати процедура взяття жінок на військовий облік. Однак мовиться лише про тих військовозобов'язаних, чия професія є в оновленому переліку спеціальностей.

Водночас, за словами адвокатки та юристки Ario Law Firm Надії Грищенко, про повну мобілізацію всіх жінок в Україні наразі говорити зарано.

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Жінкам потрібно буде ставати на облік

Закон України, який набуває чинності з 1 жовтня, передбачає, що "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних".

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Стаючи на військовий облік, жінка, професія якої визначена у переліку, стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних Сил, Національної гвардії чи інших військових формувань,

– пояснила Грищенко.

Кому потрібно буде стати на військовий облік

Існує перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Слід також звернути увагу, що жодних виключень (ставати на військовий облік чи не ставати) для жінок немає. Якщо жінка вагітна, має малолітніх дітей, працює або є домогосподаркою, вона має стати на військовий облік, якщо має відповідну фахову приналежність. Однак облік не означає мобілізацію та відправлення на передову.

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