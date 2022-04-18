Військовий очільник Києва розповів про ключові фактори успішної оборони столиці

Російським окупантам не вдалося втілити свій план швидкого захоплення столиці України. Ворог обрав найкоротший шлях та кинув у бій еліту, але зазнав розгромної поразки.

Як розповів військовий очільник Києва Микола Жирнов, головний розрахунок у захопленні Києва росіяни покладали на свої сили спеціального призначення. Саме вони мали забезпечити швидке просування військ ворога до столиці.

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Вдала оборона Києва

Жирнов відзначив неймовірний професіоналізм наших героїв, завдяки якому вдалося відбити атаку ворога на Київ. Також важливу роль зіграло і героїчне місцеве населення.

Стримати противника на підступах до Києва вдалося завдяки героїзму та професійним діям наших оборонців, знанні місцевості, активності місцевого населення Гостомеля, Ірпеня, Бучі, які надавали величезну допомогу нашим оборонцям,

– сказав він.

Також військовий очільник столиці додав, що Гостомель, Ірпінь, Макарів та Мощун стали ключовими оборонними містами, завдяки яким вдалося розгромити ворога на підступах до Києва.

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