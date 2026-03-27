Різких перепадів у постачанні ракет до Patriot не буде, – оглядач сказав, чому США це не вигідно

ЗМІ повідомляли, що США можуть перенаправити частину ракет до ЗРК Patriot, які закупили Україні через програму PURL, на Близький Схід. Але не факт, що вони наважаться піти на такий крок.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що різких перепадів у постачання ракет до Patriot точно не буде. На його думку, самим Сполученим Штатам невигідно починати цю історію. Хоч, звісно, зараз американське збройове лобі в Республіканській партії може "надувати щоки" та розповідати про шалений дефіцит, аби нарощувати собі вигоду.

Чому США навряд чи зменшать постачання ракет ППО для України?

За словами Тимочка, вже є певні укладені контракти з європейцями на постачання ракет до Patriot. Там передбачені різні складні бюрократичні процеси, які сторони зобов'язані виконувати. Відповідно просто все перекинути на інший напрямок навряд чи можливо.

Вже були спроби США припинити нам постачати ракети. Знаємо, що потім відбулося. Американські посадовці їздили до покупців та переконували, що Штати є надійним постачальником. Репутацію будували роками, а втратити можуть за один день,

– сказав Тимочко.

Не варто забувати, що такі ненадійні дії Сполучених Штатів підштовхують конкурентів розвиватися та масштабуватися. Це стосується виробників того ж зенітного ракетного комплексу SAMP/T, новітня версія якого таки має збивати російську балістику.

