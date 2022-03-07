Військовий освідчився дівчині під час перевірки на блокпості: відео, яке розчулить кожного

Попри війну та постійні обстріли, українці знаходять час, щоб сказати слова кохання найріднішим людям. І досить часто у воєнний час чоловіки освідчуються коханим жінкам чи влаштовують весілля просто на блокпостах.

Відомо, що за 12 днів війни майже 4 тисячі пар одружилися.

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А 7 березня ще один військових вирішив освідчитися коханій дівчині і зробив це дуже оригінально. Чоловік влаштував "виставу", ніби машину його друзів, які везли дівчину, зупинили ЗСУ на блокпості для перевірки.

І в той час, коли молодь обшукували, військовий підійшов до своєї коханої ззаду, став на одне коліно та освідчився. Дівчина була здивована, і відповіла "так".

Дивіться відео оригінального освідчення на блокпості:



До слова, попри війну українці продовжують створювати нові сім'ї та народжувати дітей. Немовлята з'являються на світ у підвалах та під звуки сирен або вибухів. Відомо, що за час війни народилися 4,3 тисячі немовлят та одружилося 4 тисячі закоханих пар.

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