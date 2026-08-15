Зеленський нагадав, як українці допомогли врятувати Варшаву від більшовизму

У суботу, 15 серпня, у Польщі пройшов військовий парад з нагоди національного Дня Війська. Президент України привітав Польщу зі святом.

Він згадав спільну боротьбу обох народів проти російських окупантів. Про це президент повідомив у соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Україна офіційно привітала Польщу зі 106-ю річницею Варшавської битви. Глава держави наголосив на тому, що тоді вирішилась доля польського народу й держави. Він підкреслив, що наступ більшовиків вдалось зупинити завдяки спільним зусиллям.

106 років тому українські військові допомогли оборонцям Польщі захистити Варшаву та стримати просування більшовиків на захід. І так само зараз має програти Москва, і так само зараз об’єднані зусилля народів мають значення, і так само зараз вирішується доля держав – Української та держав наших сусідів,

– заявив Зеленський

Він закликав пам’ятати, як багато обидва народи можуть досягти, допомагаючи одне одному. Також президент України наголосив на важливості боротися заради свободи.

Нагадаємо, що українські військові не отримали запрошення на парад. Водночас там були учасники з США, Канади, Литви та інших держав-партнерів.