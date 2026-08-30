Приїхав просто з передової: військовий власним авто врятував матір і сина в селі Мила

У селі Мила на Київщині після вибуху складу з боєприпасами український військовий, який щойно повернувся з передової, власним авто врятував місцеву жительку та її сина з інвалідністю. Захисник евакуював родину з небезпечної зони, ризикуючи власним життям.

Про це йдеться в репортажі NV з місця подій.

Що відомо про порятунок?

Невідомий український військовий приїхав у постраждале село на власній машині безпосередньо з зони бойових дій. Захисник зміг вивезти з небезпечного місця жительку та її сина, який має інвалідність через порушення психіки.

Жінка зізнається, що навіть не встигла дізнатися ім'я свого рятівника, адже все відбувалося надзвичайно швидко.

"Я йому дуже вдячна", – з теплотою згадує вона невідомого бійця, який опинився поруч у найскладніший момент.

Репортаж з села Мила: дивіться відео NV

Як повідомлялося раніше, ворожий безпілотник влучив у складську будівлю в селі Мила, спричинивши детонацію та пошкодження житлових будинків.

До слова, село Мила розташоване приблизно за 30 кілометрів від Києва та за 18 кілометрів від міста Бучі.

За словами очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка, внаслідок інциденту загинули щонайменше 37 людей, ще 42 отримали поранення, серед них четверо дітей. Також стало відомо про загибель голови Дмитрівської громади Тараса Дідича, який одним із перших прибув на місце події.

Наслідки детонації на Київщині: дивіться фото Костянтина Ліберова

Правоохоронці та спецслужби розпочали досудове розслідування за статтею про службову недбалість. Йдеться про незаконне розміщення військових складів серед цивільних об'єктів.

"Обов'язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення", – висловився президент Зеленський. 30 серпня в Київській області оголошено днем жалоби.

Зі свого боку прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що "на п'ятому році повномасштабної війни ми не маємо права допускати повторення трагедій, подібних до тієї, що сталася у Вишневому, та цієї у Бучанському районі".

Слід нагадати й про іншу трагедію на Київщині. Уночі 6 липня росіяни вдарили по Вишневому. У місті спалахнула масштабна пожежа складських приміщень, яка також супроводжувалася подальшою детонацією.

Повідомлялося, що майже п'ять вулиць, близько сотні будинків, були повністю зруйновані. Відомо також про загиблих і поранених.

Пізніше контррозвідка та слідчі СБУ затримали керівника одного з оборонних підприємств і його заступника, відповідального за виробництво. За версією слідства, вони організували зберігання боєприпасів на складах неподалік житлової забудови у Вишневому на Київщині.