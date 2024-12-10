Військовий порівняв втрати України та Росії під час наступу на Курщину

Курська операція стала винятком із правил. Військові, які йдуть у наступ, зазвичай несуть більше втрат, ніж ті, хто обороняється. Утім, завдяки фактору неочікуваності та ретельній підготовці, російська сторона зазнала більше втрат, ніж українська, яка наступала.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, пояснивши, що в публічному доступі є різна інформація. Зокрема, український головнокомандувач зазначав про співвідношення 1 до 3 на користь України, російські медіа писали про 1 до 5, а західні – обрали середній показник.

Дивіться також Солдати КНДР перебувають в Курській області й готові вступити в бій, – Пентагон

Втрати росіян лише більшають

Операція була підготовлена дуже ретельно, завдяки цьому вдалося мінімізувати українські втрати, пояснив військовий. Він підкреслив, що важливо, що про неї не знали ні союзники, ні Кремль.

Ми пішли у наступ і самі не знали, що будемо наступати. Потім СБУ на дві доби допомогла технічними засобами. Ніхто не бачив, що відбувається, звідки ми зайдемо, тому втрат у них було значно більше,

– розповів Кирило Сазонов.

Зараз українські військові, пояснив Сазонов, працюють в обороні. Наступають росіяни, і тепер інше співвідношення, але також на користь України – росіяни втрачають набагато більше людей.

"Бувало так, що на механізованих штурмах йдуть три одиниці бронетехніки з десантом. Перших наша артилерія знищує, десант навіть не встигає зіскочити з броні. Далі виходять наші та розстрілюють усе вщент. Коли вони просуваються "м'ясними штурмами", невеликими групами, втрат теж багато. Працюють кулемети, дрони. Я не можу сказати точно про співвідношення сьогодні, але це точно не 1 до 4 – на нашу користь", – пояснив військовий.

Основне завдання – не дати ворогу дійти до позицій

810-ту бригаду морської піхоти росіян, яка на Курщині, підсилили північнокорейським поповненням. Сазонов каже, що в новоприбулих вже були тренування, і в листопаді вони мали вступати в бій. Однак підтвердити цю інформацію складно через постійні штурми.

Вони проривалися на наші позиції, але хто це є – чи корейці, чи буряти, чи росіяни – сказати важко, бо всі одягнені в шоломах. По полю бою не походиш, документи не пошукаєш. По солдатському радіо кажуть так, що вже бачили, вже знищували. Декілька тижнів тому по них прилетіла наша артилерія, і там мінус понад 40 осіб особового складу,

– розповів Сазонов.

Військовий пояснив, що вони є ротою вогневої підтримки. Їхнє завдання – це вогневий шквал, щоб ворог не доходив до українських позицій. Вважається, що рота працює добре, коли полонених немає, а ворог не доходить до позицій.