Заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі залишив "Рамштайн" через удари ЗСУ по території Росії. Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук заявив, що після цього виходу партнери нарешті почали ухвалювати спільні рішення.

Україна має повне право бити по активах та військових спроможностях держави-агресора будь-де і будь-яким доступним способом. Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Андрій Ткачук. За його словами, Росія веде цинічну війну без жодних правил, тому будь-які закиди щодо обмежень для української армії є абсолютно недоречними.

Конструктив після демаршу представника Пентагону

Військовий звернув увагу на те, що демарш заступника міністра оборони США насправді лише посприяв конструктивному діалогу серед союзників.

Там, коли він вийшов, то й робота почалась нормально. Почались ухвалюватись якісь рішення, всі знайшли спільну мову і собі нормально сиділи і працювали. Знаєш, діти побавилися, вийшли, дорослі сіли до роботи,

– наголосив експерт.

Ткачук додав, що Кремль на наступний рік заклав рекордні 205 мільярдів доларів на сектор безпеки й оборони, суттєво урізавши витрати на медицину, ЖКГ і соціальні програми. Якщо цього року прямі втрати Москви сягають близько 150 мільярдів доларів, то наступного року збитки ворога будуть ще більш масштабними.

Андрій Ткачук про демарш заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі: відео

Асиметричні відповіді на ракетні загрози

За словами офіцера, головним завданням України є послідовне обвалення воєнного потенціалу противника за допомогою асиметричних рішень. Зокрема, йдеться про знищення та блокування суден тіньового флоту РФ, а також ліквідацію ракетного озброєння ворога ще до його бойового пуску.

Балістика, не можемо збивати, американці не дають ракет. Окей, будемо знищувати балістичні установки. За даними Міноборони, 16 таких було знищено чи пошкоджено на території Росії. Вдаримо і по їхніх спроможностях щось виготовляти. Ми знаходимо варіанти і шукаємо, як сьогодні змушувати ворога мати серйозні проблеми й чухати голову,

– підсумував Андрій Ткачук.

Раніше заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі розкритикував удари України по території Росії та залишив засідання контактної групи ще до закритої доповіді міністра оборони.