На позиції значно безпечніше, – військовий назвав найбільший ризик на лінії боєзіткнення

На деяких ділянках фронту перебувати на позиціях значно безпечніше, ніж добиратися чи вибиратися з неї. Уся причина в дронах.

Про це 24 Каналу розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Феміда" 115-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Євген з позивним Адвокат, зауваживши, що логістика є найбільшою проблемою. Інколи буває надзвичайно складно добратися до позицій.

Як протидіяти дронам?

Як наголосив військовий, складно визначити сталу глибину так званої "кілзони". В середньому можна говорити про смугу в 15 кілометрів від лінії фронту в обидва боки.

FPV-дрон може і далі залітати. Але все залежить від засобів дорозвідки. Звичайний "мавік" сильно допомагає коригувати вогонь,

– сказав Адвокат.

За його словами, антидронові сітки є ефективними. Більшість FPV-дронів працюють саме на дотик. Там розташовані "вусики", які при контакті з чимось замикаються. Тоді йде підрив. Саме тому дрони при контакті з сіткою вибухають. Це рятує життя.

