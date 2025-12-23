На позиції значно безпечніше, – військовий назвав найбільший ризик на лінії боєзіткнення
- Командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Феміда" 115-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Євген з позивним Адвокат розповів про труднощі боїв на фронті.
- На деяких ділянках безпечніше перебувати на позиціях, ніж добиратися чи вибиратися з них.
На деяких ділянках фронту перебувати на позиціях значно безпечніше, ніж добиратися чи вибиратися з неї. Уся причина в дронах.
Про це 24 Каналу розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Феміда" 115-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Євген з позивним Адвокат, зауваживши, що логістика є найбільшою проблемою. Інколи буває надзвичайно складно добратися до позицій.
Як протидіяти дронам?
Як наголосив військовий, складно визначити сталу глибину так званої "кілзони". В середньому можна говорити про смугу в 15 кілометрів від лінії фронту в обидва боки.
FPV-дрон може і далі залітати. Але все залежить від засобів дорозвідки. Звичайний "мавік" сильно допомагає коригувати вогонь,
– сказав Адвокат.
За його словами, антидронові сітки є ефективними. Більшість FPV-дронів працюють саме на дотик. Там розташовані "вусики", які при контакті з чимось замикаються. Тоді йде підрив. Саме тому дрони при контакті з сіткою вибухають. Це рятує життя.
Приєднуйтеся до збору на потреби підрозділу, де служить Адвокат. Зараз захисники збирають на безпілотники та пікап. Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/637A3gaqaY або за QR-кодом.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 23 грудня Росія втратила понад 1 мільйон 199 тисяч особового складу. За минулу добу Сили оборони втрати ворога зросли ще на 1420 окупантів. Також наші захисники знищили 11466 танків, 23790 бойових броньованих машин, 35331 артилерійську систему, 1567 РСЗВ тощо.
- Нещодавно двоє піхотинців з 93 ОМБр утримували позицію біля Костянтинівки упродовж 130 днів. Вони розповіли, що було найстрашніше за цей час.
- За понад 4 місяці перебування вони знищили сімох окупантів. Ще одного вдалося взяти в полон.