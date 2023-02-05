"Дуже гаряча ротація": у Нацгвардії пригадали бої проти російських терористів з "Сомалі"

Бригада швидкого реагування "Рубіж" – одне з формувань, яке входить до "Гвардії наступу". Вони протистояли російським загарбникам ще задовго до повномасштабного вторгнення.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" у складі Національної гвардії України Андрій Куліш. За його словами, військові з цього підрозділу воюють з російськими окупантами ще з 2015 року.

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Як військові з бригади "Рубіж" зустріли 24 лютого

Як наголосив Куліш, бригаду швидкого реагування "Рубіж" створили ще у 2015 році для виконання бойових завдань на першій лінії. Тоді військові мали велику кількість бойових завдань на Сході. Зокрема, на Світлодарській дузі.

Ми тоді відвоювали велику кількість ротацій на Сході – на Світлодарській дузі, де протистояли російським терористам з угруповання "Сомалі". Була досить гаряча ротація у 2017 – 2019 роках,

– зауважив Куліш.

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Саме повномасштабне вторгнення військові з бригади "Рубіж" зустріли у двох локаціях – на Луганщині та біля Гостомеля. В останньому вони стримували так званих "елітних" російських спецназівців. Це дало час на підхід побратимів із ЗСУ.

Основний задум бригади – першими зустріти ворога та першими дати бій. Завдання – максимальне ураження по живій силі, техніці до підходу основних сил. Це було і в Гостомелі, де ми першими зустріли так званих "елітних" російських спецназівців. І вже стримували їх до підходу наших побратимів із ЗСУ,

– наголосив Куліш.

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