"Дуже гаряча ротація": у Нацгвардії пригадали бої проти російських терористів з "Сомалі"

5 лютого 2023, 03:28
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Бригада швидкого реагування "Рубіж" – одне з формувань, яке входить до "Гвардії наступу". Вони протистояли російським загарбникам ще задовго до повномасштабного вторгнення.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" у складі Національної гвардії України Андрій Куліш. За його словами, військові з цього підрозділу воюють з російськими окупантами ще з 2015 року.

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Як військові з бригади "Рубіж" зустріли 24 лютого

Як наголосив Куліш, бригаду швидкого реагування "Рубіж" створили ще у 2015 році для виконання бойових завдань на першій лінії. Тоді військові мали велику кількість бойових завдань на Сході. Зокрема, на Світлодарській дузі.

Ми тоді відвоювали велику кількість ротацій на Сході – на Світлодарській дузі, де протистояли російським терористам з угруповання "Сомалі". Була досить гаряча ротація у 2017 – 2019 роках,
– зауважив Куліш.

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Саме повномасштабне вторгнення військові з бригади "Рубіж" зустріли у двох локаціях – на Луганщині та біля Гостомеля. В останньому вони стримували так званих "елітних" російських спецназівців. Це дало час на підхід побратимів із ЗСУ.

Основний задум бригади – першими зустріти ворога та першими дати бій. Завдання – максимальне ураження по живій силі, техніці до підходу основних сил. Це було і в Гостомелі, де ми першими зустріли так званих "елітних" російських спецназівців. І вже стримували їх до підходу наших побратимів із ЗСУ,
– наголосив Куліш.

Втрати Росії у війні проти України

  • У Генеральному штабі Збройних Сил України оновили втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого. За майже рік війни вдалося знищити вже 130 590 загарбників. Варто додати, що тут немає інформації про поранених росіян.
  • Так, за 2 лютого українські військові відправили на "концерт Кобзона" ще 720 окупантів. 
  • Крім того, Сили оборони вже знищили 3218 танків, 6394 бойових броньованих машин, 2220 артилерійських систем, 460 реактивних систем залпового вогню, 225 засобів ППО, 294 літаки, 284 гелікоптери тощо.

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Петро Синєокий