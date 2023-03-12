Останній місяць у росіян наче відкрилося друге дихання, – Вишебаба про наступ на Донбасі

Росія розпочала новий наступ на Донбасі й близько місяця здійснюють спроби штурмувати позиції Сил оборони України. Українським військовим вдається стримувати росіян, які використовують усі засоби.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів військовослужбовець Павло Вишебаба. За його словами, росіяни вже близько місяця постійно роблять спроби штурму.

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Військовий заявив про інтенсивні бої

"Використовують всі засоби: танки, БТРи, авіацію, артилерію. Мені подобається, як мудро діє командування Збройних Сил України, розподіляючи сили на правильні ділянки фронту", – сказав Вишебаба.

Він зазначив, що українським військовим вдається стримувати наступ окупантів.

Те, що лінія фронту майже не змінюється, не означає, що росіяни не пробують її змінити. Відбуваються постійні спроби прорвати нашу лінію оборони. Ми тримаємось і це коштує велику ціну державі – це життя і здоров'я наших людей,

– заявив військовослужбовець.

Він додав, що українці вчаться воювати і постійно стають кращим. Однак Вишебаба зазначив, що Україні потрібні люди.

Навіть якщо в тебе звичайний перелом ноги, який трапився під час бігу, тебе списують. Ти повинен їхати лікуватися, а твою роботу має робити хтось інший.

Велика війна триває вже другий рік, але останній місяць у росіян наче відкрилося друге дихання. Відбуваються дуже інтенсивні та важкі бої. Тому закликаю людей, які цінують свободу і хочуть жити в Україні, йти у військкомат", – резюмував військовий.

Росія намагається захопити Донбас