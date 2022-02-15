Військовий шантаж Путіна наблизився до кульмінації

Сьогоднішнє рішення Держдуми РФ щодо визнання терористичних організацій "ДНР/ЛНР" незалежними державами наближає нас до кульмінації у військовому шантажі, організованому Путіним щодо України. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

І хоч чутки про можливе голосування російським парламентом за таку постанову ширилися давно, все це виглядало радше черговим інструментом залякування України та Заходу в боротьбі за так звані безпекові гарантії Росії. Однак 351 голос "за" від російських депутатів змушує розглянути це рішення як важливий елемент плану очільника Кремля.

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Навіщо визнання квазіреспублік Росії?

Перш за все, варто розуміти, що голосування цієї постанови Держдумою ще не є офіційним визнанням ОРДЛО незалежними країнами. Тепер це питання має розглянути особисто Путін, і лише у разі його схвалення пропозиція російського парламенту набуде чинності.

Цей момент є важливим, адже дозволяє росіянам тягнути час та продовжувати плодити паніку. Швидше за все, тепер Путін візьме паузу, яка може затягнутися на кілька тижнів, очікуючи на реакцію світу.

Зараз йому критично важливо зрозуміти, чи стане після цього Україна більш поступливою у питанні реінтеграції Донбасу на умовах Кремля? Яку позицію сформують американці?

Якщо цей шантаж вдасться, нам варто очікувати на черговий раунд багатосторонніх перемовин між Кремлем з одного боку й Україною та Заходом з іншого, на якому росіяни намагатимуться виторгувати собі додаткові переваги.



Путін може визнати квазіреспубліки на Донбасі, однак це не матиме жодної юридичної сили / Фото Getty Images

Якщо ж ні – імовірно, Путін визнає "ДНР/ЛНР". Другий варіант є реалістичним, адже дозволяє вирішити кілька проблем в умовах неготовності світу йти на поступки хворобливим бажанням господаря Кремля.

Визнання терористів – серйозний злочин, однак точно менший, аніж спроба окупації незалежної держави з істотними людськими жертвами. Тому й подальші санкції за таке рішення будуть незрівнянно скромнішими, ніж могла би отримати Росія.

Попри невдалу спробу перевернути карту світової політики, Путін зможе "продавати" Заходу визнання "народних республік" як реалізацію основної мети тієї кризи, яку він провокував у світі останніми місяцями.

Але ще важливішим є те, що це нікчемне з точки зору міжнародного права рішення Путіна під грифом #перемога цілком згодиться для російської пропаганди, спрямованої на внутрішній електорат.

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Що буде з Мінськими домовленостями?

Українське МЗС вже неодноразово заявляло, що визнання Росією квазіреспублік автоматично призведе до її виходу з Мінських домовленостей. Проте навряд чи цей фактор може стримати Путіна при ухваленні такого рішення.

Ще з 2015 року стало зрозуміло, що Мінські домовленості були мертвонародженими і завели переговори щодо реінтеграції Донбасу в глухий кут. Водночас, окрім Тристоронньої контактної групи та завмерлого "нормандського формату", що зводиться до того ж Мінська, ми нічого не маємо.

Можливе визнання Путіним "ДНР/ЛНР", імовірно, призведе до тимчасової деескалації війни на Донбасі та спадання геополітичної напруженості довкола України. Однак це аж ніяк не дасть нам відповіді на питання – як повернути український Донбас.

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