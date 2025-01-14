Розв'язує стару проблему: генерал-лейтенант пояснив, що таке "Військовий шенген"
Євросоюз схвалив включення Швейцарії до "Військового шенгену", заявку на участь країна подала весною 2024 року. Мовиться про проєкт, який передбачає мобільність військ, техніки, їхнє швидке переміщення у випадку загрози.
Європа вже давно зрозуміла, звідки може йти небезпека. Як розповів 24 Каналу генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, з цією метою почали перекидання сил на схід.
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Що таке "Військовий шенген"
"Була давня проблема, про яку знали не у 2017 році, а значно раніше. Вона полягає у тому, що ворог для Європи перебуває на сході. Тому потрібно перевести туди війська, озброєння, техніку, боєприпаси", – пояснив Ігор Романенко.
Ба більше, проводити такі переміщення потрібно дуже швидко, бо навіть на початку повномасштабної війни в Україні було очевидно, що Росія мала більше сил, ніж країни Європи.
Раніше все виглядало так, ніби Європа відпочивала, не витрачала на оборону коштів. Ми дали їм 3 роки, щоб змінити ситуацію і тепер вони почали серйозно до цього ставитися,
– додав генерал-лейтенант.
Проблема полягала в тому, що перекидання техніки з однієї країни до іншої потребувало багато часу. За цей період російські війська могли б зайти вглиб території. Після 2022 року вкотре порушили питання про те, що такі дії треба робити швидко.
"Ми теж переконалися, що час – це стратегічний фактор у війні. Ми багато чого втрачали через гальмування процесів. Наприклад, велике російське угруповання змогло переправитися через Дніпро у 2022 році, бо американці вірили у залякування Путіна ядерною зброєю", – наголосив генерал-лейтенант.
Згодом ці війська перекинули та повноцінно застосували на Харківщині. Україна була змушена платити за зволікання Заходу життям своїх військових.