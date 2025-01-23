У Києві військовий у СЗЧ напав з ножем на працівника ДБР: слідчого поранено
- У Києві підозрюваний у залишенні військової частини напав з ножем на працівника ДБР під час обшуку, завдавши йому поранень.
- Нападника затримали, йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.
У Києві підозрюваний у самовільному залишенні військової частини з ножем напав на працівника ДБР. Той отримав тілесні ушкодження.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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Що відомо про напад на працівника ДБР
Так, співробітники ДБР проводили обшук за місцем проживання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину.
Під час спілкування зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень, та втік,
– зазначають у поліції.
Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника, а пораненого правоохоронця госпіталізували до лікарні. Чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.
"Бюро робить усе, аби військові, які самовільно залишили частину, повернулися і продовжили службу без конфліктів із законом, але це не означає, що на них можна нападати з холодною зброєю. Вони виконують свої прямі обов’язки", – заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у коментарі УП.
Чоловік, якого підозрюють у нападі на слідчого ДБР / фото Нацполіції
Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.