Рівненський суд звільнив від покарання військового, який 6 разів вдарив командира ножем

Радивилівський районний суд виніс вирок військовослужбовцю Дмитру М., який у стані алкогольного сп’яніння напав на командира з ножем. Конфлікт стався після того, як майор наказав відправити підлеглого на медичне освідчення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на zaxid.net.

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Що відомо про конфлікт між військовим та його командиром

Згідно з вироком від 4 квітня, інцидент трапився 24 грудня 2024 року. Обвинувачений Дмитро М. перебував у санаторії, де тимчасово була розташована військова частина. Під час розпивання алкоголю його помітив командир, який вирішив відправити підлеглого до медичного закладу для освідування. Однак Дмитро М. відмовився виконати наказ, дістав складаний ніж і завдав майору щонайменше шість ударів у шию, грудну клітку, скроні та лікті.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що випив 0,5 літра горілки, а коли це побачив командир – у них виникла сутичка, під час якої він ударив його ножем. Дмитро М. також заявив, що хоче продовжити військову службу.

Суддя Володимир Кондратюк визнав військовослужбовця винним за опір начальникові в умовах воєнного стану, однак звільнив його від основного покарання, призначивши три роки іспитового строку. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, наприкінці березня відбувся суд над командиром, який не відпустив військового до медичної частини, через що той помер. Обвинуваченого визнали винним у недбалості, що призвела до смерті підлеглого, і призначили штраф.