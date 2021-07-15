Повалив стовпи: військовий вертоліт США здійснив аварійну посадку серед дороги в Бухаресті
Джерело:Білий дім
У Бухаресті 15 липня здійснив аварійну посадку вертоліт збройних сил США Black Hawk. Інцидент стався просто в центрі румунської столиці.
Пілоти були змушені здійснити екстрену посадку, адже вертоліт мав якісь проблеми.
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На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути й вертоліт сів більш-менш м'яко. Щоправда, під час посадки пілоти випадково таки зачепили 2 світлових стовпи та ледь уникнули автомобільної пробки.
Що вертоліт робив у центрі Бухаресту
Вертоліт збройних сил США якраз брав участь у репетиції до Дня авіації, який запланований на 20 липня. Наразі невідомо, на які саме проблеми з вертольотом скаржилися пілоти.
Далі інцидент розслідуватимуть правоохоронці.
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