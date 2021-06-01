Військовий викрадав деталі до авіатехніки й збував замовникам: за нього взялася СБУ

На Хмельниччині СБУ заблокувала викрадення й реалізацію комплектуючих до військової авіатехніки. Незаконну схему організував військовий однієї з частин Міноборони.
Слідство з'ясувало, що він протягом тривалого часу викрадав комплектуючі зі складів. Після цього передав їх спільникам, а ті – збували замовникам.
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Замовниками виступали комерційні структури, які далі продавали продукцію державним підприємствам оборонно-промислового комплексу, а також за кордон.
Правоохоронці провели обшуки вдома у зловмисника. Там вони виявили майже 120 виробів, які були готові до відправки "клієнтам". У чоловіка їх вилучили.
Під час обшуків знайшли, зокрема:
- блоки до радіолокатора переднього огляду "Оріон-А";
- блоки до цифрового радіолокаційного комплексу "Орбіта";
- блоки до станції попередження опромінювання літака ракетами Л-006 "Липа";
- комплект випромінювача "ДІСС-7";
- насоси і компоненти до паливної системи двигунів.
Що вилучили у підозрюваного / Фото СБУ
Що загрожує зловмиснику
Організатору схеми вже повідомили про підозру за статтею про привласнення й розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство працює над тим, аби встановити усіх співучасників військового.