Воїн "Якудза" витяг пораненого побратима з-під носа в окупантів у Бахмуті
Джерело:Десантно-штурмові війська
Росіяни штурмують Бахмут на Донеччині. Під час однієї з атак військовий врятував побратима з-під обстрілу.
Про це повідомили в Десантно-штурмових військах. Зазначили, що героїчний вчинок належить єгерю-десантнику.
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"Нещодавно, в районі Бахмута під час штурму ворожих позицій поранило офіцера 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Єгер ДШВ витяг пораненого побратима фактично з-під носа окупантів", – написали військові.
Рятує побратимів не вперше
Рятівником виявився воїн із позивним "Якудза". Він ризикнув і кинувся під вогонь ворога, щоб надати допомогу пораненому захиснику. Після цього самостійно витягнув побратима з-під обстрілу у безпечну зону.
"Якудза" – досвідчений командир групи, поранених витягує з поля бою не вперше. Тут в пригоді й сила, і досвід єгеря-десантника", – зазначили військові.
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Поранених евакуюють і через мінні поля
Сам рятівник розповів, що під час штурму був запеклий бій з ворогом. Його друг, який є офіцером, отримав важке поранення з кулемета в ногу.
Це сталося біля позицій ворога. Я його протягнув до наших позицій. Майже всю дорогу сам, – сказав "Якудза".
Він додав, що військові часто рятують побратимів, ризикуючи своїм життям. Зокрема, він пригадав ситуацію в Соледарі, коли переправляли поранених через 2 мінні поля.
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