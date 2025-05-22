На Тернопільщині п’яний депутат райради збив військового: від отриманих травм він помер

У понеділок, 19 травня, на Тернопільщині сталася смертельна ДТП. Депутат районної адміністрації насмерть збив пішохода – військового.

Депутату Кременецької районної ради Тернопільської області повідомили про підозру у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Тернопільську обласну прокуратуру.

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Подробиці аварії

За даними прокуратури, 19 травня близько 19:30 у селі Старий Вишнівець чоловік, перебуваючи за кермом Mitsubishi Colt у нетверезому стані, не впорався з керуванням. Автомобіль занесло, і він виїхав на зустрічну смугу та узбіччя, де збив пішохода – військовослужбовця, який стояв біля свого "ВАЗ 2109". Потерпілий від отриманих травм загинув на місці.

Який обрано запобіжний захід

Слідчі дії тривають. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, що на Одещині поліцейська збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході. За словами мами постраждалої, це сталося на очах у її чоловіка. Зі слів очевидців, після ДТП його вивезли з відділку поліції та передали представникам ТЦК та СП.