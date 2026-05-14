Росіяни були в метрі від нас, – військовий розповів, як уп'ятьох тримали село під Покровськом

На Покровському напрямку неодноразово траплялися близькі контактні бої з ворогом. Іноді вже була думка, що доведеться використовувати ножі.

Військовий Володимир з позивним HI-FI розповів 24 Каналу про свій бойовий шлях. Зокрема у 2024 році його група снайперів перебувала півтора місяця на Курщині. Згодом їх перекинули на Покровський напрямок, де були особливо жорсткі бої.

Що відбувалося на Покровському напрямку?

За словами військового, його групу перекинули під село Цукурине, яке перебувало під контролем Сил оборони. Тоді довелося вп'ятьох тримати оборону села упродовж шести днів.

Згодом завдання змінилося. Надійшло завдання пройти на перші дві вулиці села, аби закріпити його за собою. Тоді говорили, що в населеному пункті нікого немає. Але вийшло по-іншому.

Ми зайшли туди вночі. А вже вранці на нас пішли штурми. Дві атаки ми відбили. Був прямий контакт від 1 до 5 метрів. Думали переходити на ножі. Зброя тоді заважала між будинками. Коли вже залишалося по одному магазину набоїв, то змушені були відходити,

– розповів військовий.

Зверніть увагу! Село Цукурине розташоване між Селидовим та Кураховим. Бої за цей населений пункт тривали упродовж осені 2024 року. Зрештою російські загарбники захопили село.

Сам військовий зазнав поранення в лікоть. Інші хлопці були сильно контуженими. Тоді по групі летіло буквально все: від FPV-дронів – до 120-мм мінометів.

Ми відійшли на евакуацію. Мене поклали в лікарню. Кістка була роздроблена. Щось там порвалося. Відновити зміг на 70%. Тільки закінчив лікування, то одразу пішов воювати,

– зауважив військовий.

Що відбувається на Покровському напрямку?

Покровський напрямок залишається одним із найпріоритетніших для росіян на фронті. Бої на цій ділянці фронту активізувалися влітку 2024 року. Це сталося після того, як ворог зміг захопити Авдіївку та здійснив виступ в бік Очеретиного.

Станом на зараз українські захисники перебувають в північних околицях Покровська. У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що окупанти стягували бронетехніку й танки до південної частини міста. Вони хочуть посилити наступ, аби повністю захопити Покровськ та просуватися в напрямку населеного пункту Шевченко.

Покровський напрямок важливий тим, що там упродовж тривалого часу вдалося знищувати значну кількість російських окупантів. До прикладу, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів, що лише за квітень бійці його підрозділу на одній з ділянок Покровського напрямку знищили понад 1700 росіян.

Окрім цього, Покровський напрямок є стратегічно важливим для української оборони. Якщо ворог зможе його захопити, то зрештою перекине додаткові ресурси для наступу на північ Донеччини. Там зосереджена найміцніша лінія оборони, до якої входить Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Також це підвищує ризики для Дніпропетровської області.