Якщо зайдуть – їм не сподобається, – воїн ЗСУ про ймовірний наступ білорусів

Російський диктатор приїхав у Білорусь, щоб обговорити питання пов'язані з війною проти України. Найвірогідніше, Путін буде схиляти Лукашенка до залучення білоруських військових до наступу на Київ та Волинь, але досвідченні та оснащені українські військові влаштують окупантам "гарячий" прийом.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, зрозуміло, що Владімір Путін приїхав до Мінська обговорювати питання війни. Очікувати можна чого завгодно.

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Зустріч диктаторів

Результат візиту російського диктора Владіміра Путіна до Мінська складно передбачити. З одного боку зрозуміло, що мова йтиме про війну, а з іншого невідомо про що саме, адже коло питань може бути доволі широким.

Можливо, він (Путін – 24 канал) хоче задіяти білоруську оборонну промисловість, бо російська вже не тягне, можливо він хоче з їхньої території активніше "швиряти" по нас ракетами, можливо він хоче з їхньої території заводити війська, можливо все,

– сказав Кирило Сазонов.

За словами військовослужбовця, північний напрямок добре захищений, адже його побратими, які мають досвід, зброю та все необхідне для знищення ворога перебувають на позиціях в напрямку Білорусі та чекають на можливий напад. В разі повторення спроби наступати з Білорусі, росіян та білорусів чекатиме знищення.

Білоруської армії вистачить не на довго – політолог: дивіться відео

Політолог переконаний, якщо білоруська армія вирішить приєднатись до росіян і напасти на Україну, то її ресурсів вистачить на 1 – 2 місяці.

Якщо зайде без бойового досвіду білоруська армія, то тієї кількості, яка в них є, вистачить на місяць, максимум на два. І більше не буде такого успішного просування до Києва, вони закінчаться швидше, наші їх просто зжеруть,

– запевнив Сазонов.

Військовий також передбачив, що в разі повторної спроби наступу з Білорусі, ЗСУ не доведеться додатково перетягувати війська з інших напрямків, оскільки на білоруському напрямку є достатня кількість професійних та вмотивованих військових для відбиття атаки.

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