Військово-обліковий документ 2025: які загальні вимоги та правила для чоловіків за кордоном

З 18 травня 2024 року Кабмін затвердив нову форму військово-облікового документа. У зв'язку з цим є деякі зміни для чоловіків, які перебувають за кордоном.

Що відомо про вимоги та нові правила щодо військово-облікового документа (ВОД) – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про зміни для чоловіків за кордоном щодо військово-облікового документа

Насамперед варто зауважити, що оформлення паспорта в Державному підприємстві "Документ" за кордоном чоловікам у віці від 18 до 60 років можливе лише за пред'явлення дійсного ВОД. Дані про їхній військовий облік повинні перевіряти працівники ДП "Документ" у реєстрі "Оберіг".

Втім, у випадку, якщо запису в реєстрі немає, вони уповноважені передати дані про чоловіка, який перебуває за кордоном, для внесення у реєстр. Після цього його автоматично поставлять на військовий облік.

Як чоловікам призовного віку оформити паспорт за кордоном / Інфографіка Державної міграційної служби та ДП "Документ".

Зазначимо, якщо в реєстрі є позначка про порушення правил військового обліку, паспорт оформлять тільки після їх усунення. У такому разі можна відправити заяву на виправлення у ТЦК поштою або звернутися до адвоката.

Окрім цього, якщо ВОД не дійсний з певних причин, а це може бути через невідповідність інформації в ньому даним у реєстрі "Оберіг" чи зміну категорії військового обліку, Державна міграційна служба радить розв'язувати проблему в Міноборони. У цьому випадку заяву щодо змін також можна подати поштою.

Додамо, що чоловіки можуть отримати паспорти за кордоном і фізично. Проте ДМС пересилає їх лише за певних обставин. Зокрема, така опція доступна для чоловіків, які під час воєнного стану мають право виїжджати за кордон.

До слова, у Міноборони України вже готують проєкт постанови, яка дозволить чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років дистанційно ставати на військовий облік. Таке рішення ухвалили за результатами міжвідомчої робочої наради.