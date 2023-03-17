Вкрали собаку і вимагали викуп: військовий Філімонов розповів про викрадення улюбленця

У військового Сергія Філімонова 16 березня викрали собаку. Ба більше, зловмисники вимагали викуп та не віддавали песика.

Зранку Філімонов написав, що його песик Норс загубився в Києві, в районі аеропорту Жуляни. На ньому був ошийник з аіртегом, але не показував позицію.

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Вимагали викуп

Згодом з'ясувалось, що собаку викрали. Зловмисники зв'язались з військовим та попросили 300 доларів викупу. Зустрітись мали біля станції метро "Васильківська", однак сам Філімонов в цей час був не у Києві.

Далі військовий оприлюднив фото викрадачів. Чоловіки зняли з Норса ошийник з аіртегом та одягнули на песика повідок.



Викрадачі собаки / Фото з твітера Філімонова

Норса повернули

Ввечері військовий опублікував відео із собачкою та повідомив, що Норс спатиме вдома. На кадрах видно, як песик радісно підстрибує та махає хвостиком. Ймовірно, його повернули друзі Філімонова.

До речі, військовий написав, що зловмисники здирали оголошення про те, що пропала собака. Насамкінець Філімонов пообіцяв їм "виховну роботу".

Дивіться відео, як повернули песика: