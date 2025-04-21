Підліткам, які побили військового у Гідропарку, загрожує до 4 років позбавлення волі
- Чотирьом підліткам у Києві, які побили військового у Гідропарку, загрожує до 4 років ув'язнення за хуліганство.
- Прокуратура просить суд про домашній арешт для підозрюваних, троє з яких 17-річні, а один 15-річний.
- Інцидент стався 18 квітня, підлітки спровокували конфлікт та напали на військовослужбовця Нацгвардії, який був у відпустці.
Група підлітків побила військового у Гідропарку в Києві 18 квітня. Тепер їм повідомлено про підозру у хуліганстві – санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі.
Прокуратура просить домашній арешт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.
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Яке покарання загрожує чотирьом порушникам
У прокуратурі повідомили, що чотирьом неповнолітнім, які спровокували конфлікт з військовослужбовцем, повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Там також розповіли про чоловіка, якого побили підлітки.
Чоловік проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалася з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим. Відео сутички зафіксували очевидці,
– йдеться у повідомленні.
Три порушники – 17-річні хлопці, а один – 15-річний. Санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі. До суду направили клопотання: прокуратура просить домашній арешт.
Підлітки спровокували конфлікт із чоловіком у військовій формі 18 квітня. Вони повалили потерпілого на землю та почали бити руками та ногами. Тоді поліції вдалося затримати двох 17-річних нападників, а інших затримали на наступний день.