Підліткам, які побили військового у Гідропарку, загрожує до 4 років позбавлення волі

Група підлітків побила військового у Гідропарку в Києві 18 квітня. Тепер їм повідомлено про підозру у хуліганстві – санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі.

Прокуратура просить домашній арешт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Яке покарання загрожує чотирьом порушникам

У прокуратурі повідомили, що чотирьом неповнолітнім, які спровокували конфлікт з військовослужбовцем, повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Там також розповіли про чоловіка, якого побили підлітки.

Чоловік проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалася з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим. Відео сутички зафіксували очевидці,

– йдеться у повідомленні.

Три порушники – 17-річні хлопці, а один – 15-річний. Санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі. До суду направили клопотання: прокуратура просить домашній арешт.

Підлітки спровокували конфлікт із чоловіком у військовій формі 18 квітня. Вони повалили потерпілого на землю та почали бити руками та ногами. Тоді поліції вдалося затримати двох 17-річних нападників, а інших затримали на наступний день.