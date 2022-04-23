Військового шляху розблокування Маріуполя наразі не існує, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі можливості для військового розблокування Маріуполя немає – Зараз Україна не готова для того, щоб деблокувати Маріуполь військовим шляхом, заявив Зеленський.

Під час інтерв'ю Володимира Зеленського у київському метро він заявив, що наразі Україна не може деблокувати окупований Маріуполь військовим шляхом.

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Гарант пояснив, що Україна має моральне право деблокувати будь-яке українське місто, і сподівається, що так скоро і буде. Але щодо Маріуполя Зеленський є категоричним – країна не готова до деблокування міста.

Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте. До військового розблокування ми не готові. І, до речі, хлопці, які зараз боронять цю частину маріуполя, "Азовсталь", лідери, командири – прекрасно це розуміють. Це реальність,

– сказав Зеленський.

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