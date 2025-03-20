На військовому аеродромі в Енгельсі внаслідок атаки БпЛА уражено склад боєприпасів, – ЗМІ

20 березня в результаті атаки БпЛА по авіабазі "Енгельс" було уражено склад авіаційних боєприпасів, на об'єкті почалася пожежа. А пізніше жителі чули вибухи через детонацію боєприпасів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Аеродром, звідки Росія запускає ракети, атакували українські безпілотники. У ніч проти 20 березня "Енгельс" зазнав наймасованішої атаки БпЛА за весь час війни.

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БпЛА знищили російські боєприпаси в "Енгельсі"

За інформацією ASTRA, на складі російських боєприпасів сталося щонайменше три вибухи. Аеродром "Енгельс" і Саратовську область тієї ночі атакували понад 50 дронів.

Крім знищеної частини боєприпасів, троє російських військовослужбовців зазнали поранень. У районі була небезпека через детонацію, тож довелося евакуювати мешканців довколишніх будинків. Із небезпечної зони вивезли 120 людей.

Російські ЗМІ писали, що під час дронової атаки було пошкоджено 180 приватних будинків. Влада ввела режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Постраждали 5 цивільних, які перебували поруч з аеродромом. Також внаслідок падіння уламків вилетіли шибки в "Енгельській міській клінічній лікарні №1".

Нагадаємо, на аеродромі "Енгельс" розташовані склади озброєння, паливні резервуари, і базувались служби, що готують ракети для літаків.

Українські Сили оборони, ймовірно, обрали ідеальний час, маршрут та кількість дронів, щоб завдати такого ефективного удару по базі.