Гнезділову, який публічно заявив про СЗЧ, оголосили підозру в дезертирстві, – ЗМІ

Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову повідомили про підозру у дезертирстві. Вже найближчим часом суд буде обирати запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова його адвоката Олександра Шадріна. Раніше Гнезділов самовільно залишив місце служби та повідомив про це публічно, щоб привернути увагу до питання демобілізації.

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Гнезділову вручили підозру

Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади, самовільно залишив місце служби та повідомив про це публічно, аби таким чином порушити питання демобілізації українських бійців.

Сьогодні ж його адвокат Олександр Шадрін повідомив, що вже незабаром суд обиратиме військовому запобіжний захід.

Вчора, 9 жовтня, ДБР затримало Гнезділова за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану.

Його дії кваліфіковано за статтею про дезертирство. Відомо, що санкція такої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Що цьому передувало

Ще 21 вересня військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. А вже 9 жовтня у Державному бюро розслідувань оприлюднили інформацію щодо затримання порушника.

Там уточнили, що 23 вересня 2024 року Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування ДБР.

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".