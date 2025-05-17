Забрав гроші та пішов у СЗЧ: військовому випадково нарахували понад 2 мільйони замість 25 тисяч

Українському військовослужбовцю випадково нарахували 2,4 мільйона гривень. Тоді як розмір його заробітної плати мав становити 25 тисяч.

Чоловік забрав гроші та пішов у СЗЧ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Яка подальша доля військового

Після того, як отримав понад два мільйони зарплати, військовий вирішив взяти гроші та 7 січня самовільно покинув військову частину поблизу Юр'ївки, що на Донеччині. Його вдалося затримати лише через два місяці.

Вже 1 травня військовослужбовцю винесли вирок. Варто зазначити, що півтора мільйона гривень він повернув добровільно, тоді як решту грошей встиг витратити.

Соборний районний суд міста Дніпра засудив чоловіка за привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах і дезертирство на 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та зобов'язав повернути 900 тисяч гривень.

Зауважимо, що військовий є уродженцем Запорізької області та раніше вже мав судимість. Він визнав свою провину та розкаявся у вчиненому.

До слова, раніше у Львові озброєний чоловік напав на кур'єра служби доставки та вкрав у нього гроші. Поліцейським вдалося виявити ймовірного злочинця неподалік місця нападу та затримати його.

Згодом з'ясувалося, що напад скоїв 30-річний житель Тернопільської області. У нього поліціянти вилучили речові докази, зокрема предмет, що схожий на стартовий пістолет.