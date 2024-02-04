Військовому стало погано у київському метро, медики нібито боялися до нього підходити, – ЗМІ

Мережею 3 лютого почали поширювати ролик. На ньому, стверджують автори, можна побачити військового, котрому через контузію стало недобре. І що до нього побоялися підходити медики.

За словами автора ролика Олега Володарського, стався інцидент на станції метро "Політехнічний інститут" у Києві. Там нашому захисникові стало зле, але медики, додав автор, не поспішали до нього підійти, щоб надати допомогу.

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Лікарі кажуть, що його бояться

Медики не розуміють, що робити. Намагаємося розв'язати ситуацію, але допомоги, схоже, не дочекаємося... Просимо допомогти, а лікарі нічого не роблять. Просимо допомогти, а вони кажуть, що його бояться,

– каже чоловік, котрий знімав ситуацію на відео.

Журналісти hromadske звернулися по коментар до відділу комунікації поліції у Києві. Його представник Дмитро Грищенко зауважив, що медичні працівники надали чоловікові допомогу. Вони пропонували йому госпіталізацію, але він від неї відмовився.

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Грищенка спитали, чи були це ті самі медики з ролика. На це питання представник відділу комунікації зауважив, що в нього відсутня відповідна інформація.

У виданні також звернулися до пресслужби Київського метрополітену по коментар. Утім, на момент написання новини відповіді поки не було.

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