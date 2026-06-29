Суд відмовив звільненому з полону нацгвардійцю у виплаті одного мільйона гривень

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав законною відмову військової частини Нацгвардії у виплаті одного мільйона гривень колишньому військовому, звільненому з російського полону.

Рішення опублікували у єдиному реєстрі судових рішень.

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Чому суд відмовив у виплаті грошей?

Військовий приєднався до лав Нацгвардії 7 червня 2022 року. У липні 2024 року його звільнили з полону, а 30 серпня він отримав статус учасника бойових дій.

Згодом військовослужбовець вирішив не продовжувати службу, тож 13 вересня 2024 року його виключили зі списків особового складу.

Через рік ексвійськовий почав вимагати виплатити 1 мільйон гривень за перебування у російському полоні. У січні 2026 року суд відмовив чоловікові через те, що він вже не був військовим.

Дослідивши матеріали справи та з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази у сукупності з нормами чинного законодавства України, суд доходить висновку про відсутність підстав для задоволення позову про виплати,

– зазначили у суді.

У суді наголосили, що на момент ухвалення постанови чоловік уже не служив у війську понад 5 місяців. Виплату не дали, бо вона передбачена лише для тих, хто був на службі саме тоді, коли почали діяти відповідні правила.

Які гарантії мають звільнені з полону військові?

Українські військовослужбовці, які повертаються з російського полону, мають право на комплексну державну підтримку. Йдеться як про грошові виплати, так і медичну, психологічну та соціальну допомогу.

У ТЦК зазначили, що кожен звільнений з полону захисник або захисниця отримує одноразову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Також передбачена щорічна виплата у такому ж розмірі за кожен рік перебування в полоні.

Держава також гарантує повне медичне обстеження, лікування, реабілітацію, психологічну та правову допомогу. За потреби та відповідно до висновку військово-лікарської комісії можливе лікування за кордоном.