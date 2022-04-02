Військовополонені українці після обміну вже вирушили додому

Українські військові, які перебували в полоні, вже вирушили додому. Скоро усі вони зустрінуться зі своїми рідними.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Веземо наших після обміну військовополоненими. Скоро будуть вдома з близькими, – написала пані Верещук.

Радісні фото українських військових, яких визволили з полону

Фото Ірини Верещук

Фото Ірини Верещук

Нагадаємо, 1 квітня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Його провели після переговорів за наказом президента Володимира Зеленського. Серед тих, кого визволили, було 15 жінок. Над організацією наступних обмінів зараз ретельно працюють.

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