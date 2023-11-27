Викрали продукти для ЗСУ на понад 5 мільйонів: ДБР викрило "схему" у військовій частині

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили "схему" у військовій частині. Слідчі встановили, що посадовці викрили продукти харчування для ЗСУ на понад 5 мільйонів гривень.

До злочинної групи входили військовослужбовці, працівники ЗСУ та представники двох приватних підприємств. Чотирьом злочинцям вже повідомили про підозри у викраденні, привласненні та розтраті військового майна шляхом зловживання службовим становищем.

Дивіться також Втік з військової частини та провокував правоохоронців: за матеріалами ДБР судитимуть дезертира

У військовій частині викрили "схему" розтрати

"Схема" привласнення діяла в одній з військових частин на Київщині. Як встановили слідчі, військові вступили у змову з приватними підприємцями й організували оборудку з викрадення продуктів харчування, які надходили на потреби ЗСУ. Так, злочинці забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. Частину викрадених товарів зловмисники продавали у магазинах, ресторанах та базарах.

Залишок викрадених продуктів використовували в іншій "схемі". Так, представник військової частини у змові з бізнесменом виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. Продукти харчування були лише на папері, але до військової частини вони не надходили, а відразу продавалися.

У ДБР наголосили, що через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали. Наразі відомо, що працівники військової частини разом з підприємцями привласнили щонайменше 5 мільйонів гривень.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів вже повідомлено про підозру за статтями:

заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем,

заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. У підозрюваних вже провели обшуки, під час яких виявили:

понад 1 мільйон гривень у різній валюті,

автомобіль, яким здійснювалось перевезення викрадених із військової частини продуктів харчування,

чорнову бухгалтерію,

підроблені первинні бухгалтерські документи та інші докази їх протиправної діяльності.

ДБР та СБУ викрили "схему" у військовій частині – більше у каруселі

Міноборони знайшло на складах стоматологічне золото на мільйони гривень

Міністерство оборони України знайшло на своїх складах стоматологічне золото загальною масою понад 1,4 кілограма. За приблизними підрахунками, його вартість сягає 3,5 мільйона гривень.

Як пояснили в Міноборони, золото закупили ще до 2013 року для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ. У 2017 році командування медичних сил ЗСУ зібрало залишки золота по усіх стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони та передало його в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства.

Золото зберігали на одному зі складів Міноборони, проте у березні 2022 року у склад влучило 7 російських ракет. На щастя, приміщення, де зберігали дорогоцінний метал не зазнало руйнувань і золото вивезли.

Нині Міноборони веде перемовини з Нацбанком, аби це золото викупили й переплавив його в золотовалютні резерви. Відомство планує 80% отриманих коштів направити до держбюджету, а 20% – у спецфонд Міноборони, гроші з якого поділять на програми фінансової програми відомства.