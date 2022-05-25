З військової сторони є 2 проблеми, – капітан про постачання сільськогосподарської продукції

Російський флот заблокував українські порти. Він використовував протикорабельні ракети проти суден, які заходили в наш морський простір.

Загроза досі – дуже серйозна. Жартувати окупанти не збираються. Про це 24 каналу сказав капітан першого рангу запасу, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

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Україна важлива для світу

За його словами, зараз Україна дійсно важлива для світу – з погляду постачання сільськогосподарської продукції. З військової сторони є 2 проблеми:

перша – деблокування портів України ;

; друга – забезпечення безпеки руху суден через "зелений коридор".

Перший вихід – постачання протикорабельних ракет

Для того, щоб деблокувати порти України, є вихід. По-перше, постачання Військово-морським Силам Збройних Сил України протикорабельних ракет.

Під час зустрічі у Рамштайні порушили це питання. Відомо, що Україні передадуть протикорабельні ракети Harpoon , які належали Військово-морським Силам Данії.

Завдяки цьому ЗСУ зможуть нейтралізувати ті 50 кораблів російського флоту, які блокують Україну. З цих 50 кораблів в Чорному морі – 20 носії ударної ракетної зброї (10 – носії ракет "Калібр").

Сила досить серйозна. Ці ракети можуть запускати досить далеко,

– відзначив Риженко.

Він пояснив, після того, як крейсер "Москва" знищили, ворожі кораблі дещо відійшли від нашого узбережжя. Зараз вони розташовуються на відстані 150 – 200 кілометрів.

Однак Росія замкнула дугу (острів Зміїний, центральна частина Чорного моря, Севастополь). Через неї нікого не пускають, а кого виявляють, то знищують.

Другий і третій виходи

По-друге, постачання систем залпового вогню. Американські системи HIMARS мають комплектацію удару оперативно-тактичною ракетою на дистанцію 300 кілометрів. Вона не стріляє по рухомих цілях, однак попадає по цілях на узбережжі – за координатами.

"Ті берегові російські комплекси, які завдають удари по портах України і по суднах, теж можуть бути нейтралізовані", – відзначив капітан.

По-третє, постачання протиповітряної оборони. Адже, наприклад, перше судно російські військові атакували з повітря.

Як встановити безпечний коридор

Риженко вважає, що можна зробити безпечний коридор через води Румунії, Болгарії та Туреччини – уздовж західного узбережжя Чорного моря.

"Потрібна кооперація з країнами Чорно моря. Нам потрібно з ними якось координуватися на національному рівні", – додав капітан.

Риженко відповів, як розблокувати порти України: дивіться відео