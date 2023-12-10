"Хто прийде на моє місце": танкіст розповів, як після поранення повернувся до лав ЗСУ

Існує безліч випадків, коли поранені захисники повертаються до лав армії й знову починають давати відсіч ворогу. Свою історію повернення розповів боєць 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Артем з позивним "Петарда" служить у 93-ї бригаді "Холодний Яр". Танкіст отримав поранення наприкінці 2022 року, але вже повернувся на службу й знов почав виконувати завдання.

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Як військовий отримав поранення

"Петарда" розповів, що у нього було поранення руки. Він, жартома, розповів, що навіть не усвідомив, як його отримав. За його словами, він зрозумів лише через кілька хвилин, що поранений, адже рука перестала функціонувати.

Через деякий час він повідомив керівництву про поранення й поїхав на евакуацію. З грудня 2022 року до квітня 2023 року Артем переніс кілька серйозних операцій. Після них він ще довго відновлювався та проходив курси реабілітації – аж до вересня 2023 року.

Військово-лікарська комісія визнала Артема непридатним до проходження військової служби. Проте боєць не погодився з таким висновком і почав доводити, що зможе виконувати бойові завдання. Військовий був наполегливим і тому зміг добитися від ВЛК рішення про придатність. Нині боєць вже повернувся на фронт і виконує завдання у Донецькій області.

Чому військовий так наполегливо хотів повернутися на фронт

Боєць з позивним "Петарда" зізнається, що на заміну пораненим військовим не охоче приходять, тому він вирішив повернутися на фронт до своїх побратимів.

Дев'ять місяців я провів у Києві в цивільному житті. Я побачив, що якщо я комісуюсь, хто прийде на моє місце, якщо всі поранені будуть комісуватися, тоді що? Все одно будемо пораненими воювати, але вже під Києвом? Бо, на жаль, на заміну не дуже хочуть хтось йти,

– пояснив Артем.

Він також додав, що нині знову служить танкістом. Військовий поділився, що нині танки не використовуються в повному обсязі на фронті через FPV-дрони. Тому кілька екіпажів перебувають на чергуванні, а інші – займаються підвищенням бойової підготовки, проводять тренування та вивчають нові тактики.

"Проводимо тренування, налаштовуємося на те, що таки штурмуватимемо. І на штурмі залучають танки. Навчаємо людей, щоб танки керувалися з оператором дрона, щоб дрон летів і керував танками, давав йому цілі, вів маршрутом. Через те, що у противника багато FPV-дронів, нам це дуже заважає. Бо великий ризик не доїхати до вогневої позиції. Тому намагаємося шукати, портативні РЕБ", – поділився військовий.