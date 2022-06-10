Вижив тільки один, – Гайдай підтвердив знищення групи вагнерівців на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що Збройні Сили України знищили базу вагнерівців на окупованій частині Луганщини.

Ворожа база розміщена на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни нахабно окупували ще у 2014 році. ЗСУ завдали по базі влучного удару, внаслідок чого вона запалала.

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За словами Гайдая, вижити вдалося лише одному окупанту. Дані розвідки свідчать, що всі решта вагнерівців загинули під завалами.

Вчора зробили наші військові такий потужний удар в Стахановому по центру, де знаходились вагнерівці. По нашим даним, тільки один вижив,

– розповів Гайдай.

Ситуація у Луганській області складна

Наразі вся Луганщина страждає від щільних обстрілів ворога. В Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої, ЗСУ працюють на вимотування ворога.

Натомість трасу "Лисичанськ – Бахмут", як би сильно її не обстрілювали росіяни, контролюють ЗСУ. Гайдай повідомив, що оточення нашим військам на Луганщині не загрожує.

При цьому, як і раніше, евакуація можлива лише з Лисичанська та Гірської громади. Але вона відбувається тихо та без анонсів.

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Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Вчора, 9 червня, окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження, тож вороги відійшло. Щоправда, там зруйновано ще 9 будинків.

Також минулої доби ЗСУ відбили ворожий штурм на північно-західній околиці Тошківки.

На жаль, зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, 6 – у Врубівці, 4 – в Лисичанську, ще 4 – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька.

Також російські загарбники повністю знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Його масово закидали снарядами, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих чи жертв, на щастя, немає, оскільки в приміщенні під час удару нікого не було.

За минулу добу в регіоні відбили 7 атак ворога. При цьому на металолом перетворили 10 танків, 7 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 спеціальні броньовані автомобілі, 4 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. ППО збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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