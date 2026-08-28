Це просто прикриття: чому насправді директор ЦРУ міг літати до Москви й до чого тут вибори у США

Несподіваний візит очільника ЦРУ до Москви спровокував хвилю здогадок щодо справжніх цілей американської розвідки. У ЗМІ поширюють версію про застереження Кремля від війни з НАТО, проте ця гіпотеза може виявитися лише фасадною. Справжня мета поїздки може бути пов'язана із майбутніми проміжними виборами у США.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, наголосивши, що реальні причини приїзду Джона Реткліффа можуть полягати у чутливих домовленостях між спецслужбами обох США та Росії.

Фасадне прикриття та обмін таємними матеріалами

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень переконаний, що публічні заяви про протидію можливій російській агресії щодо країн ЄС чи НАТО є лише інформаційною операцією для виправдання візиту Реткліффа до Росії. Насправді такі поїздки, з його слів, здійснюють виключно для особистої передачі надважливих документів.

Це пов'язано з певною інформацією, можливо, документами, які нереально передати навіть захищеними каналами. Тобто ні телефоном, ні інтернетом, ні факсом. Такі речі можна отримати тільки з рук в руки. Це, ймовірніше, якісь секретні матеріали,

– припустив Олексій Буряченко.

Він нагадав приклад минулих контактів, коли під час тривалої телефонної розмови Трампа і Путіна російська сторона "розрахувалася" тим, що з посольства Росії в США до Білого дому принесли 300 сторінок секретних матеріалів по вбивству Кеннеді. Подібний сценарій обміну чутливою політичною інформацією, на погляд Буряченка, може розігруватися між американськими та російськими спецслужбами й зараз.

Про візит директора ЦРУ до Москви: дивіться у відео

Дані з Москви можуть стати компроматом на виборах у США

Буряченко не виключає, що передана інформація може містити корупційні історії. Вони можуть стосуватися взаємодії представників Демократичної партії США.

Отримані дані можуть використати як компромат у межах електорального процесу під час проміжних виборів у Сполучених Штатах,

- вважає Буряченко.

Нагадаємо, 25 серпня у московському аеропорту "Внуково" приземлився військово-транспортний літак США Boeing C-17A Globemaster III, на борту якого був директор ЦРУ Реткліфф. В медіа обговорюється декілька версій його візиту, зокрема, що Реткліфф приїхав обговорити мирний план для завершення російсько-української війни, а також застерегти Путіна від планів здійснити напад на країни НАТО.