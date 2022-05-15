Візит до Зеленського: потягом Укрзалізниці тепер ще й скористалися американські сенатори

В УЗ також подякували союзникам за безупинну підтримку.



Потягом Укрзалізниці скористалися й американські сенатори / Фото з фейсбуку Укрзалізниці

Потяг, яким подорожують іноземні лідери: коротко

Вагон-салон, у якому зараз подорожують іноземні лідери, створили у 2014 році для доставки vip-туристів до Криму. Його встигли використати за призначенням лише 2 чи 3 рази до того, як Росія захопила півострів.

У частині їдальні є великий відеомонітор. Поруч розташоване м'яке купе, де можуть розміститися 4 людини. Зазвичай там сплять охоронці чи няні. Окрім цього, у вагоні є спальня з двоспальним ліжком розміру king-size. Поруч з нею – велика ванна кімната з туалетом і душем. У спальні є халати, капці та чисті рушники.

Першими іноземними лідерами, які їхали у VIP-вагоні до Києва були:

прем'єр-міністр Словенії Янез Янша,

прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький,

віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський,

прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Пізніше цим потягом до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Під час подорожі він записав відео, у якому назвав залізничників "залізними людьми", які забезпечують рух потягів, попри небезпеку воєнного часу.

Наразі останніми пасажирами VIP-вагоні були президент Латвії Егілс Левітс, президент Польщі Анджей Дуда, президент Естонії Алар Каріс, президент Литви Гітанас Науседа та глава уряду Канади Джастін Трюдо. Також мандрували до Києва Укрзалізницею і держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

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