Візит до Зеленського: потягом Укрзалізниці тепер ще й скористалися американські сенатори
Джерело:фейсбук Укрзалізниці
Після нападу Росії на Україну іноземні лідери, які хочуть відвідати столицю, змушені відмовитися від авіаперельотів. Вони прибувають Укрзалізницею.
Американські сенатори прибули до Києва Укрзалізницею
Так, до переліку тих, кого перевозить УЗ увійшли Мітч МакКоннел, Сьюзен Колінз, Джон Баррассо та Джон Корнін. Іноземні лідери прибули до столиці для зустрічі із Володимиром Зеленським.
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#ЗалізнаДипломатія не припиняє рух! Поки всі стежили за Євробаченням, залізниця успішно забезпечила візит лідера меншості Сенату США Мітча МакКоннела та сенаторів Сьюзен Колінз, Джона Баррассо та Джона Корніна до Києва,
– йдеться у повідомленні.
В УЗ також подякували союзникам за безупинну підтримку.
Потягом Укрзалізниці скористалися й американські сенатори / Фото з фейсбуку Укрзалізниці
Потяг, яким подорожують іноземні лідери: коротко
Вагон-салон, у якому зараз подорожують іноземні лідери, створили у 2014 році для доставки vip-туристів до Криму. Його встигли використати за призначенням лише 2 чи 3 рази до того, як Росія захопила півострів.
У частині їдальні є великий відеомонітор. Поруч розташоване м'яке купе, де можуть розміститися 4 людини. Зазвичай там сплять охоронці чи няні. Окрім цього, у вагоні є спальня з двоспальним ліжком розміру king-size. Поруч з нею – велика ванна кімната з туалетом і душем. У спальні є халати, капці та чисті рушники.
Першими іноземними лідерами, які їхали у VIP-вагоні до Києва були:
- прем'єр-міністр Словенії Янез Янша,
- прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький,
- віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський,
- прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Пізніше цим потягом до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Під час подорожі він записав відео, у якому назвав залізничників "залізними людьми", які забезпечують рух потягів, попри небезпеку воєнного часу.
Наразі останніми пасажирами VIP-вагоні були президент Латвії Егілс Левітс, президент Польщі Анджей Дуда, президент Естонії Алар Каріс, президент Литви Гітанас Науседа та глава уряду Канади Джастін Трюдо. Також мандрували до Києва Укрзалізницею і держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.