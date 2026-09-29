Крах економіки та доля СРСР: глава ЦРУ Реткліфф возив до Москви жорстке попередження

Директор американської розвідки Реткліфф під час поїздки до Росії наприкінці літа особисто передав російському керівництву жорсткий прогноз щодо майбутнього їхньої держави. Головною загрозою для Кремля зараз стають не лише бойові дії, а неминучий колапс фінансової системи.

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Про деталі непублічних переговорів стало відомо західним союзникам завдяки звітам американських спецслужб.

Чому глава ЦРУ їздив до Москви

Реткліфф прямо вказав на реальний стан економіки країни-агресорки. Росію може чекати доля Радянського Союзу.

Ключова небезпека для Кремля ховається далеко за межами лінії фронту. Справжньою загрозою для російської влади є не стільки бойові дії на Донбасі чи регулярні удари українських безпілотників по їхній території, скільки глибока економічна криза.

У військовому плані ситуація зводиться до патової. Але в економічному плані Росія не впорається. Економіка зазнає краху, як це сталося в Радянському Союзі наприкінці холодної війни,

– пише видання.

Реткліфф намагався донести Путіну, що йому не варто розраховувати на те, що Трамп зрештою відмовиться від підтримки Зеленського, а тому треба сідати за стіл переговорів.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Реткліфф відвідував Москву, аби переконати російську сторону повернутися до переговорів та визнати неможливість перемоги у війні проти України.

Крім того, у вересні дорогою до США президент Володимир Зеленський провів таємну зустріч з Реткліффом в аеропорту Ірландії. За оцінками експертів, сторони звіряли позиції щодо реального становища Росії та подальшого тиску на Кремль напередодні важливих переговорів у Вашингтоні.