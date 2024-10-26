На саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні, – Гутерреш про візит до Казані

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на саміті БРІКС, який відбувся у Казані, він закликав до забезпечення справедливого миру в Україні. Він сказав, що наголошував на необхідності підтримання цінностей Статуту ООН.

Про це він повідомив на своїй сторінці у X (раніше твітер) у п'ятницю, 25 жовтня.

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Антоніу Гутерреш прокоментував свій візит на саміт БРІКС

На сесії я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я підкреслив, що ми повинні скрізь підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав,

– написав генсек ООН.

Він також зазначив, що на полях саміту провів зустрічі з кількома главами держав та урядів. Зокрема, Гутерреш прокоментував зустріч з диктатором Путіним.

"Під час зустрічі з президентом Путіним я наголосив, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права, і повторив тези, які я озвучив на засіданні Саміту. Я також наголосив на своїй рішучій підтримці укладення угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі, що є важливим для глобальної продовольчої безпеки", – додав він.

Додамо, що попри заклики до миру в Україні, генсек ООН не відмовився від рукостискань з Путіним, що виглядає абсурдно. Відтак, нагадаємо, що російські ЗМІ опублікували обурливі фото Гутерреша з саміту. На одному із них можна побачити, що той досить приязний до російського президента Путіна. Гутерреш тисне йому руку і наче вклоняється, щоб показати свою повагу.