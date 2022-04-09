Візит канцлера Австрії в Україну – це про підтримку, – Зеленський

Під час брифінгу Володимир Зеленський сказав, що візит канцлера Австрії Карла Негаммерома в Україну – важливий, адже він говорить про підтримку.

Також він сказав, що й люди в Австрії також показали свою підтримку, виходячи на площі своїх міст. І це дуже важливо, передає 24 канал.

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Найважливіше – зброя. Але той, хто не може допомогти зброєю, має демонструвати допомогу будь-якими іншими кроками. І ми бачимо цю демонстрацію з боку Австрії. Я вдячний за це і народу, і канцлеру,

– сказав Зеленський.

Підтримка щодо членства України в ЄС

Також він сказав, що Україна бачить підтримку в об’єднаному рішенні всіх країн Євросоюзу щодо майбутнього членства України. Також санкційна політика країн, попри те, що вони втрачають кошти від закриття певних напрямків бізнесу з РФ, дуже важлива.

Президент України розповів, що з канцлером Австрії під час зустрічі обговорили потужну санкційну політику проти Росії та нарощення санкцій. Також мова йшла і про двосторонні відносити щодо підтримки України в членстві Євросоюзу.

Я хочу подякувати не лише за гуманітарну допомогу Австрії, а й за техніку, яка допоможе у роботі після вторгнення Росії, техніку для допомоги ДСНС, пожежні машини. Це велика допомога, тому я вдячний за цей візит і за цю підтримку,

– сказав Зеленський.

Дивіться брифінг Зеленського й канцлера Австрії після зустрічі: відео