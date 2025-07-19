"Великий друг України": Стефанчук прокоментував візит генерала Келлога

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав американського генерала Кіта Келлога "великим другом України". Він також зазначив, що спецпредставник США відіграє ключову роль у комунікації з новою адміністрацією Дональда Трампа.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Руслана Стефанчука під час всеукраїнського молодіжного форуму "Державотворець".

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Як Стефанчук прокоментував візит Келлога до України?

За словами Стефанчука, Келлог – "великий друг України". Він зауважив, що спецпредставник США відіграє важливу роль у комунікації з адміністрацією Трампа.

Ті речі про які ми з ним говорили, я не всі можу озвучувати, але з того, що я можу сказати – ми очікуємо потужного санаційного пакета з боку США,

– заявив Стефанчук.

Він також розповів, що Верховна Рада готує велике звернення до Конгресу та Палати представників США, в якому хочуть попросити посилити санкційний тиск, надати більше зброї, фінансової підтримки, сприяти передачі Україні F-16, а також допомогти у поверненні додому викрадених Росією українських дітей.

"Ми бачимо, як в правильному напрямку змінюється риторика США та ми підтримуємо це. Для нас дуже важливо, що нова адміністрація врешті-решт бачить, що єдиним винуватим за цю війну є Володимир Путін і російський народ", – наголосив голова Верховної Ради.