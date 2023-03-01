Путін хоче використати Лукашенка для ухилення від санкцій Заходу, – ISW

Олександр Лукашенко напередодні прибув у Китай. Припускають, що там білоруський диктатор може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій.

Аналітики процитували видання Deutsche Welle, яке писало, що у поїздці Лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проектів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну співпрацю та політичну співпрацю з Китаєм.

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Раніше диктатор заявляв, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю, оскільки країна має доступ до:

мікроелектроніки,

оптики та комплектуючих, імпортованих з інших держав.

Представники української розвідки повідомили про допомогу Лукашенка Путіну у збройній агресії проти України. За даними фахівців, під час візиту до Китаю Лукашенко говорив про те, що Росія готова до мирного врегулювання конфлікту з Україною та припинення війни.

Водночас Лукашенко звинуватив Захід та США у тому, що вони змусили українських чиновників відмовитися від переговорів з Росією. Деталі цих звинувачень поки не розголошуються.

Путін і Лукашенко, ймовірно, скористаються публікацією Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб відновити існуючу російську інформаційну операцію, яку Кремль застосував у грудні 2022 року,

– підкреслили в Інституті вивчення війни.

Аналітики пояснили, що ця інформаційна кампанія мала на меті спонукати західних офіційних осіб запропонувати превентивні поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах і, ймовірно, сприяла затримці надання західними танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів.

"Кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги та прагнути отримати поступки перед потенційними подальшими невдачами в Україні", – мовиться у звіті.

Також аналітики кажуть, що візит Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час свого офіційного візиту до Пекіна.

Санкції проти Росії: головне

Через війну в Україні, на Росію наклали низку санкцій з боку країн-партнерів та міжнародних організацій. Ще у 2014 році, США та Європейський Союз запровадили економічні санкції проти Росії, зокрема заборону на імпорт продуктів з Росії та заборону на вивезення до Росії технологій та обладнання, яке може бути використано для військових цілей.

У 2022 році, США та Європейський Союз продовжили та посилили санкції через агресію Росії проти України. Зокрема, США ввели нові обмеження на імпорт російських продуктів, а Європейський Союз заборонив деякі види економічної діяльності з Росією, такі як інвестування в окуповані території Криму та Севастополя. Також були введені обмеження на видачу віз та фінансові операції з російськими компаніями, які пов'язані з військово-промисловим комплексом.